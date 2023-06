Riorganizzazione amministrativa, via all'esame del ddl

(ANSA) - AOSTA, 12 GIU - La seconda commissione 'Affari generali' ha nominato il consigliere Antonino Malacrinò (Fp-Pd) e il vicecapogruppo Stefano Aggravi (Lega Vallée d'Aoste) quali relatori di maggioranza e di minoranza del disegno di legge che contiene disposizioni urgenti per l'efficientamento organizzativo degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.

Il testo si compone di quattro articoli riguardanti la valorizzazione del personale di categoria D degli enti del comparto unico regionale con posizioni di particolare responsabilità organizzativa e professionale.

"Con l'audizione del presidente della Regione, Renzo Testolin - riferisce il presidente Antonino Malacrinò -, è iniziato l'esame di questo disegno di legge che proseguirà nelle prossime settimane con le audizioni delle organizzazioni sindacali e dei rappresentanti della dirigenza".

La commissione ha anche esaminato l'atto amministrativo sul disciplinare tra la Regione e la società Inva per regolare l'intervento finanziario previsto per i lavoratori nei periodi di cessazione dell'attività lavorativa. (ANSA).