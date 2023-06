Maestra di sci muore a 25 anni, il cordoglio di Alberto Bertin

(ANSA) - AOSTA, 12 GIU - "Ho appreso della scomparsa di Janira Mellé, una notizia che tocca tutti profondamente: una giovane atleta nel pieno della vita che ci lascia a soli 25 anni. Una perdita che ci rende tutti molto tristi. Le più sentite condoglianze alla famiglia". Così, su Twitter, il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, esprime cordoglio per il decesso della maestra di sci di 25 anni morta la sera di sabato 10 giugno all'ospedale Parini di Aosta, dove si era presentata due giorni prima con forte mal di testa e febbre alta.

I medici dell'Usl della Valle d'Aosta sospettano si tratti di un caso di meningoencelofalite. Per appurare le cause con certezza, serviranno gli esiti degli esami microbiologici.

(ANSA).