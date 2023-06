Lega, ignorate segnalazioni su alvei torrenti

"Le segnalazioni che abbiamo fatto nel 2021 non sono servite a nulla. Le fotografie scattate e inviate alla Giunta denotano una gestione disastrosa: i piccoli arbusti presenti negli alvei dei torrenti, oggi sono diventati vere e proprie foreste". Lo ha detto il consigliere Cristian Ganis (Lega Vda) presentando in aula un'interpellanza sulla manutenzione degli alvei dei torrenti. Aggiunge il collega Dino Planaz: "Ignorare le segnalazioni fatte dai consiglieri che riferiscono di torrenti pieni di arbusti non è un metodo per tenere sotto controllo il territorio. Per noi è una situazione inaccettabile. L'alluvione del 2000 ci ha insegnato poco".

La replica dell'assessore Davide Sapinet: "Conosciamo il territorio e lo monitoriamo costantemente. Non c'è evidenza scientifica di un legame tra gli interventi di asportazione di materiali inerti e una diminuzione del rischio alluvionale, è utile in situazioni puntuali ma bisogna operare in modo molto attento. Il punto di equilibrio va ricercato tra una attenta opera di sistemazione e di manutenzione, asportando (poco) o aggiungendo dei sedimenti ove necessario, pulendo selettivamente, cioè tagliando o lasciando, sulla base di quello che è necessario. Per il triennio 2023-2025 sono previsti, al momento, interventi sui torrenti per un importo complessivo di 27 milioni e 500.000 euro, di cui circa 11,5 milioni derivanti da fondi Stato e Pnrr".