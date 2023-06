Istituzione Osservatorio del turismo, approvata una mozione

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità una mozione del gruppo Lega VdA, emendata in accordo con l'Assessore al turismo, che "impegna il Governo regionale a istituire un Osservatorio regionale del turismo nell'ambito della futura riorganizzazione dell'articolazione dell'Amministrazione regionale, attualmente in fase di definizione, richiedendo all'Assessore di relazionare in quarta Commissione sui lavori posti in essere fino ad oggi, propedeutici alla futura istituzione dell'Osservatorio".

"Le funzioni di Osservatorio del turismo - ha detto l'assessore al turismo, Giulio Grosjacques - sono svolte attualmente dalla Struttura sviluppo dell'offerta, marketing e promozione turistica dell'Assessorato, con una risorsa dedicata. I dati raccolti sono di tipo quantitativo, sulla base di dati Istat che riguardano la capacità ricettiva e il movimento clienti. Non si raccolgono, invece, informazioni né sulla capacità di spesa né sulle motivazioni del viaggio. Il risultato atteso di un Osservatorio del turismo è quello di monitorare il flusso turistico regionale dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo, comprendendo anche i passaggi sugli impianti a fune e in autostrada, le entrate a monumenti e castelli".

"Nell'ottobre 2022 - ha aggiunto - è stato consegnato uno studio di fattibilità in vista della creazione di un Osservatorio del turismo, in modo da disporre di uno strumento che ci supporti nella gestione, con l'obiettivo di migliorare la performance della destinazione turistica Valle d'Aosta, anticipando le tendenze e creando una rete di stakeholders".

"Ad oggi non è presente nell'articolazione dell'Amministrazione regionale - ha sostenuto Stefano Aggravi (Lega Vda) - una struttura propriamente dedicata all'osservazione e allo studio dei dati e dei fenomeni turistici. Lo studio dell'Università Bocconi sul modello organizzativo regionale è in fase di definizione e sarebbe fondamentale, nella futura riorganizzazione dell'Amministrazione, inserire un Osservatorio che faccia sintesi qualitativa dei dati. L'obiettivo comune è quello di migliorare quello che già si fa oggi in Amministrazione in vista dell'elaborazione di strategie, collegate alla promozione, al marketing, all'organizzazione di eventi. Il turismo è di fondamentale importanza per il tessuto socio-economico valdostano ed è necessario intervenire in maniera incisiva e tempestiva".