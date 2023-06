Istituzionalizzazione Conferenza delle Regioni, approvata l'intesa

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità l'intesa per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e Province autonome, sottoscritta il 6 dicembre 2022. Sul testo è stato invece respinto - 19 voti di astensione e 16 a favore - un ordine del giorno, depositato in Aula dai gruppi Misto e Pcp, riguardante la partecipazione ai lavori del Sistema delle Conferenze delle Regioni, a riferirne in Consiglio e a prevedere specifiche audizioni nelle Commissioni competenti qualora vi siano argomenti di rilevante interesse per la comunità valdostana all'attenzione della Conferenza.

Il testo di legge si compone di cinque articoli ed è stato illustrato da Erik Lavevaz (Uv): "Fin dalla sua costituzione nel 1981, la Conferenza ha subìto diversi passaggi importanti e ha vissuto una progressiva valorizzazione del suo ruolo di coordinamento politico tra le Regioni e le Province autonome e il Governo".

Per Claudio Restano (Misto), "votando questo atto compiamo un ulteriore importante passo avanti verso l'Italia delle Regioni ma restano tuttavia alcune perplessità legate al fatto che in sede di Conferenza una sola persona prenda decisioni che impegnano l'Ente territoriale nel suo complesso, senza che gli organi rappresentativi siano coinvolti". Diego Lucianaz (Lega Vda) ha invece chiesto al Presidente del Consiglio informazioni sul progetto della Camera delle Regioni e sulla creazione di un collegio valdostano in occasione delle prossime elezioni del Parlamento europeo. Pierluigi Marquis, pur rimarcando l'importanza della Conferenza, ha lamentato "l'elevato costo a livello associativo che sostiene la nostra Regione, che è sproporzionato rispetto alla suddivisione dei fondi. Sollecito quindi il Governo a sollevare questa questione in Conferenza delle Regioni".

Il Presidente del Consiglio, Alberto Bertin, ha parlato di "passaggio importante perché la Conferenza delle Regioni ha svolto un ruolo sempre più rilevante nell'interlocuzione con il Governo: penso agli anni della pandemia quando ha saputo rappresentare l'articolato sistema regionale facendo da contraltare alle decisioni centrali". Infine il Presidente della Regione, Renzo Testolin, ha sottolineato che "l''istituzionalizzazione della Conferenza ci porterà a un confronto, sempre più costruttivo nel tempo, sulle tematiche di interesse del territorio".