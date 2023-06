Forza Italia attacca, maggioranza vuole imbavagliare opposizione

"La maggioranza vuole mettere il bavaglio alle forze di opposizione impedendo ai Consiglieri di esercitare il proprio ruolo ispettivo". A lanciare l'accusa è il gruppo di Forza Italia dopo la decisione dell'Aula di non discutere un'interrogazione di Mauro Baccega. "Un'interrogazione che riguardava la nuova viabilità di Aosta oltre che la condizione di strade e marciapiedi - spiega Baccega - e che è stata ritenuta dal Presidente del Consiglio come estranea alla competenza della Regione e quindi la sua trattazione è stata messa ai voti. La nostra domanda era invece volta a capire se il Governo ritenesse utile portare su uno dei tanti tavoli di confronto aperti con il Comune di Aosta la questione, a seguito delle difficoltà riscontrate dagli automobilisti e le code generate. Stiamo parlando della città capoluogo di Regione che ha 33.224 abitanti e 16.558 famiglie, oltre il 25% degli abitanti della Regione. Inoltre sono molti gli abitanti dei comuni limitrofi che si riversano in città per lavoro in settimana" "Riteniamo che la viabilità sia difficile - prosegue - ed è aggravata da una pista ciclabile improbabile e pericolosa. La Bicipolitana che si sta disegnando sarà un danno per il commercio. La priorità doveva essere quella di intervenire sui marciapiedi e sulle strade della città, devastate da buchi pericolosissimi, da tombini che sprofondano talvolta di 5 centimetri e, soprattutto, una Bicipolitana cha pare preveda aumenti delle tariffe dei parcheggi e lo stop alle gratuità dalle 12 alle 14".