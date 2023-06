Premio regionale per il volontariato, aperte le candidature

Sono state aperte le candidature per la 14/a edizione del Premio regionale per il volontariato, organizzato dal Consiglio Valle (in collaborazione con il Csv Valle d'Aosta) con l''obiettivo di "riconoscere il valore del volontariato nella società e diffondere la cultura della solidarietà, sostenendo progetti che contribuiscono a migliorare la vita delle persone e promuovono i diritti nel campo sociale, assistenziale, sanitario ed educativo.

"Anche quest'anno - sottolinea il Presidente del Consiglio, Alberto Bertin - il Premio si propone di mettere in luce storie e progetti di volontari straordinari che mettono a servizio degli altri impegno e creatività generando un impatto positivo sulla comunità".

Al vincitore andrà un contributo di 5.000 euro da destinare al progettopresentato, e sono previsti anche cinque riconoscimenti da 4.000 euro ciascuno per progetti particolarmente meritevoli.

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per venerdì 29 settembre, entro le 13. Possono essere candidate associazioni con finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e del terzo settore, nonché gruppi di volontari appartenenti a un'associazione di volontariato.

L'assegnazione dei riconoscimenti sarà compito di una giuria, presieduta dal Presidente del Consiglio Valle.