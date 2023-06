Iscritti altri cinque punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

(ANSA) - AOSTA, 05 GIU - L'ordine del giorno del Consiglio Valle, convocato mercoledì 7 e giovedì 8 giugno 2023, è stato integrato da cinque punti, tra cui un disegno di legge, un atto amministrativo e tre question time.

L'assemblea sarà chiamata ad approvare un disegno di legge per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di cui è relatore il consigliere Erik Lavevaz (Uv) e su cui la prima Commissione 'Istituzioni e autonomia' ha espresso parere favorevole all'unanimità nella riunione del 1/o giugno.

Sarà poi esaminato l'atto di approvazione del bilancio 2022 della Gestione straordinaria in liquidazione per l'esercizio della Casa da Gioco di Saint-Vincent, sul quale la quarta Commissione 'Sviluppo economico', nella riunione del 1/o giugno, ha espresso parere favorevole a maggioranza.

Saranno inoltre trattate tre interrogazioni a risposta immediata: con la prima, il gruppo Forza Italia chiede notizie su ulteriori ipotesi di raccolta e di conferimento dei rifiuti mentre le altre due iniziative, depositate dai gruppi Progetto civico progressista e Lega Vallée d'Aoste, riguardano i Livelli essenziali di assistenza rilevati dal monitoraggio ministeriale per l'assistenza sanitaria.

Con questa integrazione, all'ordine del giorno della prossima riunione consiliare, figurano quindi 90 oggetti. (ANSA).