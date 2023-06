Via libera in commissione a intesa su conferenza regioni

La prima Commissione "Istituzioni e autonomia" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole all'unanimità sul disegno di legge che ratifica l'Intesa sottoscritta il 6 dicembre 2022 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e Province autonome. Relatore del provvedimento è stato nominato il Presidente della Commissione, Erik Lavevaz (Uv).

Il testo di legge si compone di cinque articoli. "È importante che la Conferenza, principale sede di concertazione e cooperazione tra Regioni e Province autonome, riceva un formale riconoscimento - evidenzia Lavevaz -, anche per rendere stabili le sedi deputate alla leale collaborazione tra Stato, Regioni e autonomie locali nell'ambito del sistema delle conferenze interistituzionali. L'intesa, il cui percorso ha preso il via a fine ottobre 2022 quando la Conferenza delle Regioni ha presentato un documento di proposte al Governo italiano, è stata siglata il 6 dicembre a Monza in occasione dell'evento 'L'Italia delle Regioni - Festival delle Regioni e delle Province autonome'. Con l'approvazione del Consiglio Valle, che potrà probabilmente già avvenire la prossima settimana , si chiude quindi questo percorso concordato tra le Regioni e previsto dall'articolo 117 della Costituzione".