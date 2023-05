Sicurezza stradale, in Valle d'Aosta investiti 36 milioni

"Il miglioramento della sicurezza rientra tra gli obiettivi di questo Governo: il Programma regionale dei lavori pubblici 2023/2025 ha tra le sue finalità anche quella di aumentare il livello di sicurezza e il comfort di guida degli utenti della strada. Sono previsti investimenti per un importo complessivo di circa 36 milioni e mezzo di euro per la realizzazione di interventi manutentivi e di ammodernamento della rete viaria regionale, che ha una lunghezza di circa 500 km con la presenza di 327 ponti e 51 gallerie". Lo ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin, rispondendo in aula ad un'interpellanza sulla riduzione degli incidenti stradali presentata da Christian Ganis (Lega Vda).

"Gli incidenti stradali sono dovuti per la maggior parte a comportamenti scorretti dei conducenti - ha aggiunto Testolin - come il mancato rispetto della distanza di sicurezza alle manovre irregolari, l'uso del cellulare o la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il Piano di prevenzione degli incidenti stradali è inserito nel Piano regionale di prevenzione 2021-2025 approvato dalla Giunta nel 2021, in coerenza con il Piano nazionale di prevenzione che prevede misure di prevenzione per l'adozione di comportamenti virtuosi e quindi la riduzione degli incidenti stradali".

"Ben vengano gli investimenti per migliorare la sicurezza stradale - la replica di Ganis - ma mancano completamente le strategie da seguire per ovviare alla chiusura della ferrovia che impatterà considerevolmente sulla viabilità della strada statale 26. Ci saremmo aspettati una riduzione della tariffa autostradale per venire incontro alle esigenze dei nostri cittadini".