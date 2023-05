Le Corecom Vallée d'Aoste entre dans le Réseau francophone

Le Corecom Vallée d'Aoste est entré officiellement dans le Réseau mondial francophone de la régulation des télécommunications, surnommé Fratel. La décision est arrivée lors d'une séance tenue à Paris auprès du siège de l'Autorité française de régulation des télécommunications (Arcep) à laquelle ont participé le président du Corecom, Pier Paolo Civelli, le commissaire de Arcep, Serge Abiteboul, le vice-président du Fratel, Luc Tapella, et le responsable de la Structure administrative du Corecom Vda, Francesco Ciavattone.

"Il s'agit - explique le président Pier Paolo Civelli - d'une première pour le Corecom Vallée d'Aoste de participer à plein titre dans le Réseau des Autorités francophones. Notre Corecom est l'unique, parmi les autres en Italie, à prendre part à une organisation internationale des Autorités de garantie dans les télécommunications. Au cours de la séance nous avons présenté l'organisation et la structure de notre institution régionale, ainsi que le système prévu par la loi italienne à niveau national avec l'activité de Agcom et régional avec les 21 Comités régionaux. Au cours des échanges francophones nous avons illustré nos compétences primaires, à savoir l'éducation aux médias, la par condicio, les émissions radio-tv autogérées, le suivi des programmes de télévision, pour passer ensuite aux fonctions déléguées, en premier l'activité de médiation concernant les plaintes entre les utilisateurs des services de communication et les opérateurs électroniques. Afin de concrétiser dès cette première rencontre l'échange de nos informations, nous avons présenté les outils informatiques utilisés dans le cadre de ces fonctions de concertation".