Piano energetico ambientale all'esame delle commissioni

Il Piano energetico ambientale regionale (Pear) 2030 è stato presentato alle commissioni "Assetto del territorio" e "Sviluppo economico" del Consiglio Valle. Ad illustrarne i contenuti è stato l'Assessore allo sviluppo economico, Luigi Bertschy.

"Il Pear è lo strumento di pianificazione energetica del territorio regionale: il suo percorso di approvazione è molto articolato - specificano i Presidenti delle commissioni, Albert Chatrian (Av-VdAU) e Roberto Rosaire (Uv) - e questo Piano sarà il quarto dopo quelli del 1998, 2003 e 2014. Questo Pear, in coerenza con gli indirizzi strategici per una Valle d'Aosta Fossil Fuel Free, si propone di portarci entro il 2040 alla riduzione dell'85% delle emissioni in atmosfera dei gas serra".

Sono previsti quattro assi di intervento: il primo inciderà sulla riduzione dei consumi, il secondo prevede l'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, il terzo un ammodernamento di tutte le infrastrutture delle reti di distribuzione, che è una condizione fondamentale per la transizione energetica, il quarto è rivolto ai cittadini e si prefigge di sensibilizzarli al fine di promuovere la consapevolezza del loro ruolo verso la transizione energetica.

"Con la previsione del sistema attuale di riduzione - aggiungono Chatrian e Rosaire - l'andamento di emissioni di gas climalteranti porta a obiettivi assolutamente insufficienti: la sfida del nuovo Pear sarà pertanto quella di raggiungere una riduzione intermedia del 34% entro il 2030, che porti verso l'obiettivo finale dell'85% al 2040".