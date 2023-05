Legge elettorale, Evolvendo propone una tavola rotonda

Riguardo alla legge elettorale "la nostra disponibilità al dialogo è e rimane totale ed il modus operandi, da noi riconosciuto come imprescindibile, non può che essere, vista la basilare funzione di tale strumento, quello della tavola rotonda.

Sono da bandire, per quanto possibile, sterili protagonismi e temerarie fughe in avanti, avendo ben presente che, cercando tutte le convergenze conseguibili e che vanno nella direzione di un incremento della democrazia, qualche volta il bene a portata di mano è preferibile al meglio solo ipotizzato od invocato.

Per questa ragione non presentiamo un nostro testo di Legge ed apprezzando il lavoro fatto dagli altri soggetti politici intendiamo partecipare serenamente e fattivamente ai lavori della tavola rotonda". E' quanto si legge in una nota dell'associazione Evolvendo, firmata da Bruno Milanesio e dal consigliere regionale Claudio Restano, in merito alla riforma della legge elettorale in Valle d'Aosta.