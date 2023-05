Torna a riunirsi Assemblea, si parlerà anche di orsi

Il ripristino e l'aumento delle dotazioni finanziarie del fondo sociale per l'affitto e del fondo per la morosità incolpevole, e l'indisponibilità all'immissione di esemplari di orsi nel territorio regionale sono gli argomenti al centro di due risoluzioni presentate dalla maggioranza e che saranno discusse nella prossima riunione del Consiglio Valle, in programma mercoledì 24 e giovedì 25 maggio.

L'ordine del giorno è composto da 70 punti.

Saranno trattate anche una risoluzione del gruppo Misto che "invita il Presidente della Regione a partecipare ai lavori del sistema delle Conferenze delle Regioni e a relazionare all'Aula", una risoluzione congiunta dei gruppi di minoranza "per stigmatizzare le azioni del Presidente del Consiglio ritenute non conformi al Regolamento interno", e una risoluzione dei gruppi Lega Vda, Misto e Forza Italia "per chiedere la creazione di cinque centri di conferimento del verde prodotto dalle imprese valdostane".

La riunione dell'Assemblea si aprirà in sessione europea e internazionale con la relazione sulle attività svolte dalla Regione nel 2022 per l'attuazione delle politiche promosse dall'Unione europea e in materia di rapporti internazionali. Per quanto riguarda l'attività ispettiva, sono state presentate 16 interrogazioni e 26 interpellanze. Il Consiglio discuterà anche 12 mozioni.