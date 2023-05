Bertin rappelle Chanoux en occasion 79/e anniversaire mort

"Le souvenir d'Emile Chanoux coïncide cette année avec le 80e anniversaire de la Déclaration de Chivasso, signée le 19 décembre 1943 par les représentants des populations alpines du versant italien. Emile Chanoux fut l'un des principaux promoteurs de la réunion de Chivasso en plein régime nazi-fasciste: il y travailla avec détermination, car pour lui la question valdôtaine devait s'insérer dans un contexte plus élargi, en solidarité avec les autres populations alpines d'abord, au sein d'une Europe unie en paix, fondée sur la reconnaissance de ses peuples, réunie dans la multitude de ses langues et de ses cultures, inspirée par les principes fédéralistes de l'autonomie, de la subsidiarité, de la participation, de la solidarité. Sa vision clairvoyante de l'Europe est très actuelle: les régions et les collectivités locales sont la pièce fondamentale de la mosaïque européenne et d'une démocratie épanouie". C'est ce qu'a déclaré le président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, en mémoire du 79e anniversaire de la mort d'Emile Chanoux.