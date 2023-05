Télécommunications, Corecom au séminaire Réseau francophone

Une délégation du Corecom de la Vallée d'Aoste a participé au 20e séminaire du Réseau francophone de la régulation des télécommunications (Fratel) qui a eu lieu les 9 e 10 mai 2023 sur le thème "Pourquoi et comment associer l'utilisateur à la régulation?".

À l'invitation de la Commission fédérale de la communication de Suisse et de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications du Royaume du Maroc, plus de 120 personnes ont participé en présentiel, représentant notamment 28 autorités de régulation, mais aussi des institutions internationales (Union internationale des télécommunications, Ocde, Oif), des administrations, des associations de consommateurs et des acteurs du secteur.

Le Président du Corecom VdA, Pier Paolo Civelli, et le responsable du bureau Francesco Ciavattone ont apporté une contribution en matière de protection des consommateurs en présentant les outils "Misurainternet" et ConciliaWeb.

"La rencontre a été une occasion de confrontation et d'échanges avec les collègues de l'espace francophone - dit Civelli -. Le débat a porté sur les raisons et les moyens d'informer l'utilisateur ainsi que sur les initiatives pour recueillir des informations directement des utilisateurs et pour leur usage à des fins de régulation. Un atelier pratique nous a permis de présenter les outils à la disposition des consommateurs et de suivre l'illustration du projet de représentation cartographique de la couverture et de la qualité des services de télécommunications prévu pour les membres de Fratel".