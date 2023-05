Progetto 5000 Genomi VdA, Forza Italia chiede sia potenziato

"Ci auguriamo che il Governo regionale dia effettivamente continuità al progetto '5000 Genomi per la Valle d'Aosta' e predisponga, dopo la fase di avvio, la stabilizzazione del Centro di ricerca e la riconferma del personale in forza, individuando i finanziamenti nel nuovo programma del Fondo sociale europeo". Lo dichiara Mauro Baccega (Forza Italia) che ha discusso due interpellanze riguardanti il futuro e le difficoltà del progetto collocato nel centro di ricerca Cmp3 Valle d'Aosta e dedicato alla medicina personalizzata, preventiva e predittiva delle malattie del neurosviluppo, neurodegenerative e oncologiche.

"La risposta della Giunta sul futuro del progetto è stata positiva - aggiunge Baccega - e ne siamo contenti. Il Centro è un polo di eccellenza: noi riteniamo fondamentale incrementare e potenziare la sua operatività e stabilizzare il personale che è ora assunto quasi totalmente a tempo determinato. I ricercatori impegnati nel progetto sono altamente qualificati e sarebbe davvero un peccato perderli. La prosecuzione del progetto o l'attivazione di nuovi progetti potrà essere funzionale alle prospettive di attrattività sanitaria che la nostra Regione intende perseguire non solo aumentando gli stipendi a medici e infermieri, ma creando condizioni scientifiche che qualificano l'attività sanitaria regionale".