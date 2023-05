Lega protesta, 'maggioranza si fa bella con lavoro altrui'

"Abbiamo appreso con curiosità, in questi giorni, il fatto che alcuni componenti della maggioranza che governa la nostra Regione, stanno rivendicando tramite social network e comunicati stampa risultati che, però, non appartengono loro". Lo scrive, in una nota, il gruppo consiliare della Lega Vallée d'Aoste citando come esempi l'abolizione del certificato medico per il rientro a scuola, le norme urbanistiche per l'incentivazione alla realizzazione di bacini di stoccaggio dell'acqua, la legge sulla fibromialgia e la questione dello Studentato per gli studenti dell'Università della Valle d'Aosta. "Tutti questi fatti, che potrebbero apparire come coincidenze, dimostrano ancora una volta - conclude il Carroccio - che il Gruppo Lega ha idee concrete e realizzabili in merito alle necessità della nostra Regione e dei nostri cittadini e una visione chiara del futuro della nostra Regione. Altri, che queste idee e questa visione non hanno, si limitano a prendere le idee altrui e a rivendicarle come proprie".