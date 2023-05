Testolin, nel 2022 Valle d'Aosta terza per crescita Pil

In base al risultato dello scorso anno "dove i dati sono quelli reali", "la Valle d'Aosta risulta essere la terza regione più virtuosa per crescita del Pil con una percentuale del 3,85% (preceduta solo da Lombardia e Veneto)". Lo ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin, rispondendo in aula ad un'interrogazione a risposta immediata di Pierluigi Marquis (Forza Italia) secondo cui "la Valle d'Aosta non riesce a tenere il passo delle altre aree più sviluppate" e "in base ai dati della Cgia sulle previsioni del 2023 la crescita sarà dello 0,55%" "Il consigliere Marquis - ha aggiunto Testolin - si è limitato a prendere i dati previsionali che molto verosimilmente non hanno un riscontro scientifico ma sono probabilmente influenzati dai dati collegati ai transiti veicolari e di merci. C'è da dire che in realtà le previsioni a livello nazionale, anche per la Valle d'Aosta, erano molto più alte, poi sono state ridotte in questo periodo per tutte le regioni. Quello che è interessante è che il 3.85 dello scorso anno e la previsione dello 0,55 di quest'anno porterebbero il totale di crescita della nostra regione a circa il 4.40%: un dato che posizionerebbe la Valle d'Aosta nella prima decina di regioni dal punto di vista della crescita media nei due anni. Questo non fa calare l'attenzione su quelle che saranno le iniziative per sostenere il Pil regionale per rilanciare in termini assoluti l'economia della nostra regione, facendo attenzione soprattutto agli investimenti che possono coinvolgere le attività sul nostro territorio e dare una spinta ulteriore all'azione dell'amministrazione regionale".

"Ho parlato di tendenza strutturale: non si può fare un paragone solo con lo scorso anno, perché se analizziamo i dati degli ultimi cinque anni il Pil della Valle d'Aosta sta arretrando" ha replicato Marquis.