Testolin, da Cva 60 milioni all'anno alla Regione

"Nel decennio fra il 2012 ed il 2021 la Cva ha distribuito alla Regione circa 578 milioni di euro. Si tratta di circa 60 milioni ogni anno che sono stati utilizzati per garantire l'equilibrio dei vari bilanci succedutisi, anche nei periodi di maggior difficoltà finanziaria e di applicazione del patto di stabilità, permettendo l'erogazione di aiuti e sostegni per i servizi a famiglie ed imprese in tutti i settori sociali e produttivi, a seconda delle specifiche esigenze. Negli ultimi esercizi e soprattutto nell'ultima annualità, gli utili di Cvasono stati finalizzati ad azioni in favore delle famiglie e delle imprese anche relativamente all'aumento dei costi dell'energia". Lo ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin, rispondendo in aula alle interrogazioni a risposta immediata di Claudio Restano (Misto) e Stefano Aggravi (Lega Vda).

"Per quanto riguarda il miliardo e 700 milioni di ricavi complessivi del Gruppo del 2022 - ha aggiunto - solo 87 milioni di euro circa rappresentano la quota fatturata alle famiglie e alle imprese valdostane, pari a circa il 5,11% del totale dei ricavi. La maggior parte dei ricavi, circa il 95%, si riferisce ad attività imprenditoriali che non riguardano attività di vendita dell'energia alla comunità valdostana, ma ad iniziative commerciali e politiche aziendali che hanno consentito di massimizzare i ricavi derivanti dall'applicazione di nuove ed efficaci strategie di vendita dell'energia, prevalentemente all'ingrosso, fuori Valle, mentre l'aumento dei ricavi da utenze regionali si attesta a circa 23 milioni, pari al solo 2,14% degli aumenti dei ricavi totali". "Sin dal 2021 - ha concluso Testolin - la Cva ha applicato sulle utenze private valdostane una scontistica pari al 40% del costo della produzione dell'energia che, peraltro, è ancora applicato in corso d'anno anche in questa fase di calo dei prezzi dell'energia".

"Siamo completamente disallineati: come ha potuto Cva fare tutti gli investimenti se non con i soldi della Regione che ha acquistato tutte le centrali Enel nel 2000? Qui ci vuole una visione di prospettiva e avere il coraggio politico di mettere un tetto agli aumenti come fatto in altre realtà" ha replicato Restano. Ha aggiunto Aggravi: "Abbiamo chiesto se il Governo abbia verificato la possibilità di promuovere formule di scontistica a favore della clientela perché volevamo capire le politiche aziendali. Non abbiamo chiesto al Governo quello che oggi non può fare".