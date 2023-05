Testolin, 'basta travestimenti storici sulla Liberazione'

"Dopo 80 anni potrebbe essere interessante rimuovere e placare le diatribe ed evitare i travestimenti storici, come il fatto che la Liberazione sia stata esclusivo merito dell'esercito italiano o le polemiche pretestuose come l'errata identificazione fra Resistenza e comunismo". A dirlo è il presidente della Regione Renzo Testolin, in risposta a un'interpellanza firmata da quattro consiglieri Lega relativa all'esecuzione di "Bella ciao" durante la celebrazione del 25 aprile. Secondo Luca Distort, il brano "introdotto artificialmente" negli anni '50 come inno della Liberazione, è stato suonato dalla banda in modo esclusivo durante il corteo. Il consigliere del Carroccio ha chiesto poi se il programma fosse stato condiviso con gli enti patrocinanti, fra cui la Regione. "Va ricordato che la cerimonia è ufficialmente realizzata dall'esercito in collaborazione con il Comune di Aosta, la Regione e l'Anpi" e "il programma è stato condiviso fra tutti i soggetti, ed è oltretutto identico a quello degli anni scorsi", ha replicato Testolin.