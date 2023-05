Paritetica: Testolin, fondamentale professionalità Marini

"Che il professor Francesco Saverio Marini avesse un incarico governativo era di dominio pubblico, ma dalla maggioranza di cui facciamo parte è stata ritenuta fondamentale la professionalità del Professor Marini, che rappresenta e difende la Regione in contenziosi costituzionali e amministrativi da oltre 10 anni: per cui credo si possa riconoscere che conosce in maniera approfondita non solo lo Statuto speciale e in generale l'ordinamento valdostano, ma anche e soprattutto il rapporto tra il nostro ordinamento e quello italiano". Lo ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin, rispondendo in aula ad un'interrogazione di Progetto civico progressista sulle nomine nella Commissione Paritetica Stato-Regione.

"È stato ritenuto che il Professor Marini fosse assolutamente capace di rappresentare gli interessi della Regione - ha aggiunto - senza alcun contrasto di ruoli, contrasto che tra l'altro il Professor Marini sarebbe eventualmente stato il primo a segnalare. Prova ne è il fatto che il Professor Marini ha efficacemente difeso la Regione nel contenzioso che vede la Regione opposta allo Stato fin dal 2014 in merito agli oltre 6 milioni di euro fatti rientrare dall'estero dai contribuenti valdostani, nell'ambito del quale, con sentenza del 15 marzo scorso, la Corte di Appello della I Sezione civile del Tribunale di Roma ha stabilito debbano essere restituiti dallo Stato alla Regione, riconoscendo alla Regione anche due terzi delle spese di lite. Questo è sintomatico della serietà e dell'esperienza di chi abbiamo scelto di rappresentarci in Paritetica".

"Nessuno mette in discussione le competenze e la preparazione del professor Marini - ha replicato Chiara Minelli (Pcp) - né l'importante collaborazione con la Regione, che è decennale.

Qui, però, siamo di fronte ad un grave pasticcio istituzionale: quando il nostro Statuto parla di Commissione Paritetica indica che ci deve essere un confronto paritario tra i tre componenti che difendono gli interessi dello Stato e i tre che tutelano la Regione. Ci chiediamo: quale voce rappresenterà in Paritetica il Professor Marini? La voce dello Stato o della Regione? La procedura di nomina non è stata per nulla trasparente, così come non è chiaro per cui due dei componenti della Paritetica si siano dimessi, in contemporanea. Sono stati indotti alle dimissioni perché bisognava nominare altri? È stata un'operazione oscura, creando peraltro un precedente di confusione di ruoli".