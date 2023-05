Conferenza Stato-Regioni, critico Restano su presenze Valle d'Aosta

"Il sistema delle Conferenze Stato-Regioni assume decisioni molto importanti che hanno anche un riscontro economico. Proprio in una di queste, quella del 19 aprile, a cui il presidente della Regione Valle d'Aosta non ha partecipato, sono stati distribuiti un mucchio di soldi e, in particolare, 285 milioni di euro per il settore dell'acquacoltura. Sul tema dell'acquacoltura la Valle d'Aosta non ha avuto niente, non so se sia a causa della sua assenza, ma le segnalo che anche in Valle ci sono aziende presenti con questo tipo di attività". Lo ha detto Claudio Restano (Misto) presentando un'interrogazione sulla partecipazione della Regione al sistema delle Conferenze.

"Abbiamo proposto una legge che istituzionalizza la Conferenza delle Regioni - ha aggiunto - che viene però sminuita a causa delle nostre assenze magari perché concomitanti con le sedute del Consiglio regionale. Invece, in caso di partecipazione a eventi e cerimonie di altro genere, la maggioranza non ha problemi a stravolgere l'ordine del giorno per potervi prendere parte, proprio come avvenuto il 19 aprile quando c'era anche la riunione della Conferenza delle Regioni di cui vi ho parlato".

La replica del presidente della Regione, Renzo Testolin: "La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è organizzata in Commissioni di lavoro alle cui attività partecipano per materia le strutture regionali competenti che definiscono anche la ripartizione dei fondi basata su una serie di parametri. La distribuzione delle risorse avviene solo se si rientra in questi criteri predeterminati, a prescindere dalla presenza dei referenti politici delle Regioni nelle riunioni. Quando arrivano in Conferenza, i provvedimenti di ripartizione hanno dunque già avuto il via libera da parte delle commissioni tecniche e, salvo in casi particolari, non sono più oggetto di confronto in quanto sottoposti preventivamente a tutte le Amministrazioni interessate. La Valle d'Aosta partecipa direttamente ai lavori preparatori finalizzati a definire la posizione comune delle Regioni e delle Province autonome che viene poi resa in sede di Conferenza Stato-Regioni e Regioni unificata".