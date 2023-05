Troppe assenze in aula, Restano protesta

"Lo scorso Consiglio c'è stata una situazione paradossale: durante la discussione delle iniziative ispettive sui banchi della Giunta c'erano molti posti vuoti perché gli Assessori erano impegnati in riunioni con i propri dirigenti nelle sale qui accanto. Va bene la funzione amministrativa, ma io ricordo che il Consiglio ha una funzione politica, con argomenti che riguardano la Valle d'Aosta intera e non solo i singoli Assessori e che ci vengono sottoposti dai valdostani". Lo ha detto il consigliere Claudio Restano (gruppo Misto) in apertura dei lavori del Consiglio Valle, facendo riferimento ad una lettera inviata alla presidenza dell'Assemblea.

"Non abbiamo chiesto la verifica del numero legale - ha aggiunto - ma d'ora in avanti porremo la massima attenzione: l'onere del mantenimento del numero legale è un onere della maggioranza". La replica del Presidente Alberto Bertin: "In questi due anni, il Consiglio per merito di tutti ha garantito il buon funzionamento, al di là delle singole situazioni che a volte si possono verificare".