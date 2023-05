Sanità in salute, incontro-dibattito a Sarre

"Riflessioni per una sanità in salute in Valle d'Aosta" è il titolo di un incontro pubblico in programma venerdì 19 maggio 2023, alle 20.30, all'Hôtel Étoile du Nord di Sarre. L'evento è organizzato dal gruppo consiliare Forza Italia Valle d'Aosta a cui sono invitati a partecipare anche gli operatori dell'informazione locale.

"Questa iniziativa nasce alla fine della pesante pandemia - si legge nella presentazione - e sulla base dei numerosi elementi raccolti nell'ambito delle attività ispettive che sul tema, come gruppo consiliare, abbiamo portato all'attenzione del Consiglio Regionale in questi ultimi due anni. Con questo incontro-dibattito, aperto al contributo di tutti, vogliamo fare la nostra parte per rimettere le valdostane e i valdostani al centro del sistema sanitario regionale, lanciando alcuni messaggi importanti, tra i quali la necessità di potenziare la collaborazione tra sanità pubblica e sanità privata, di modo da poter far sì che le grandi potenzialità che la Valle d'Aosta può esprimere sia in termini di qualità che di tempestività di risposta vengano sfruttate appieno da residenti e turisti, e la necessità di lavorare a una nuova strategia organizzativa in ambito medico-sanitario, così da renderla più efficace e più efficiente nel suo rapporto tra ospedale e territorio".

Alla serata, che sarà introdotta e moderata dal Consigliere regionale Mauro Baccega, parteciperanno in qualità di relatori il dottor Roberto Rosset, Presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Valle d'Aosta, il dottor Luca Montagnani, Direttore del Dipartimento di Emergenza, Rianimazione e Anestesia dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e Coordinatore sanitario dell'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta, il dottor Marco Patacchini, ortopedico libero professionista e imprenditore nel settore medico-sanitario, la dottoressa Monica Gallizioli, radiologo libero professionista. Concluderà l'appuntamento l'intervento qualificato del professor Federico Lega, Direttore del Centro di Ricerche e Alta formazione in Health Administration e professore ordinario di Management sanitario presso il Dipartimento di Scienze biomediche per la salute all'Università statale di Milano. (ANSA).