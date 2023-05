Pari opportunità, definite componenti Consulta

Sono state definite le componenti della Consulta per le pari opportunità. Il Consiglio Valle ha nominato le Consigliere Raffaella Foudraz, Erika Guichardaz e Chiara Minelli e ha eletto 10 componenti in rappresentanza degli organismi femminili di sindacati, datori di lavoro, forze politiche, volontariato e associazioni che si occupano di valorizzazione dell'identità di genere. Raffaella Matar-Sahd, Vera Verducci, Alessia Prochilo, Sonia Caracciolo, Fabiola Megna, Maria Elena Udali, Miguelina Baldera Santana, Sara Favre, Franca Borre, Denise Noussan.

"Spetterà poi al Presidente del Consiglio - si legge in una nota - costituire con proprio decreto la Consulta, che oltre a queste tredici figure sarà formata da: Cristina Del Favero (Cgil VdA), Alessandra Fanizzi (Conferenza valdostana delle professioni), Giacinta Prisant (Dora - Donne in VdA) e Patrizia Scaglia (Fondazione Comunitaria) designate congiuntamente dagli organismi femminili; Manuela Bergamasco (Vicesindaco di Quart), Dorina Brunod (Vicesindaco di Châtillon), Francesca Farinella (Consigliera comunale di Ayas), Clotilde Forcellati (Assessora di Aosta) e Raffaella Roveyaz (Consigliera comunale di Aymavilles) designate dal Consiglio permanente degli enti locali; la Consigliera di parità Kaya Foletto.