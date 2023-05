Parco del Mont Avic, via libera all'ampliamento

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità l'atto di ampliamento dei confini del Parco naturale Mont Avic all'area dell'alta val Clavalité, nel comune di Fénis. E' prevista una zona di ampliamento di 1.549 ettari, di cui 1.458 di proprietà privata e 91 ettari del Comune di Fénis. Con questa modifica, l'estensione complessiva del Parco si eleva quindi a 7.293 ettari.

Per l'assessore al territorio e ambiente, Davide Sapinet, si tratta di "un ampliamento adeguato per cui sono stati fatti i giusti ragionamenti non solo sull'aumento di organico e sulla spesa che comporterà per il Parco ma anche sulle giuste istanze dei territori e dei portatori di interessi del mondo agricolo, venatorio, degli enti locali". "L'interesse delle comunità limitrofe al Parco - ha aggiunto - è un aspetto positivo: vuol dire che la sua mission viene svolta bene, che l'interazione con il territorio è buona e che il Parco è diventato un interlocutore credibile". "Con questo allargamento, che aumenta del 30% i limiti del Parco, diamo forza alla nostra visione politica: tutela dell'ambiente e sviluppo delle comunità, creazione di nuovi posti di lavoro, saper affrontare le sfide con il territorio" ha osservato Albert Chatrian (Av-VdaUnie).

"E' assurdo il fatto che ci siano voluti cinque anni - ha detto Chiara Minelli (Pcp) - per arrivare alla conclusione dell'iter quando nel 2021 il progetto di ampliamento per questi terreni era pronto: l'istruttoria era stata completata e le risorse stanziate. E, invece, tutto è rimasto bloccato per due anni! Non abbiamo ben compreso le ragioni di un così lungo ritardo, possiamo però intuirle". Secondo Paolo Cretier (Fp-Pd) "il Parco ha fatto da volano a uno sviluppo del turismo escursionistico della zona per gli amanti della montagna, un turismo lento in un ambiente naturale protetto grazie al lavoro sinergico tra Parco, Amministrazioni comunali e privati che hanno investito per il miglioramento di strutture ricettive e per ottenere la certificazione di qualità di aziende e prodotti: si è così potuto dare un'ulteriore spinta ad un complesso di iniziative per creare sviluppo imprenditoriale ed economico di attività e aziende dentro e attorno al Parco".

Infine il presidente della Regione, Renzo Testolin: "Il lavoro svolto fino ad oggi è stato molto importante. Centrale è stato l'approccio adottato nei confronti delle varie comunità, improntato all'attenzione e all'ascolto delle esigenze degli enti locali rispetto ai dubbi e alle criticità sollevate sull'ampliamento del Parco. Un percorso virtuoso che non deve essere considerato come un rallentamento del lavoro ma come un passaggio necessario e obbligato".