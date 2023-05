Autodeterminazione del Donbass, polemica in aula

Il governo regionale "avrebbe dovuto far notare il diritto all'autodeterminazione dei popoli" durante la celebrazione della Festa dell'Europa di venerdì 5 maggio ad Aosta. Lo ha detto il consigliere Diego Lucianaz, indipendentista tra le file della Lega. Il concetto di autodeterminazione "è stato espresso più volte da questo Consiglio, come per il popolo catalano e curdo". Secondo il consigliere indipendentista "la politica ha dimostrato di essere un fallimento totale" perché "non ha saputo trovare un accordo sulle zone di Donetsk e Lugansk. Non ho elementi per affermare e abbiano i requisiti per chiedere l'indipendenza ma sicuramente questo principio deve essere tutelato". Secca la replica dell'assessore agli affari europei, Luciano Caveri: "La sua è una tesi putiniana, punto e basta".