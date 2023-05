Festa Europa, Bertin "enti locali e regioni sono fondamentali"

"In un periodo in cui il conflitto armato affligge ormai da oltre un anno il confine orientale europeo dell'Unione, la giornata dell'Europa rappresenta innanzitutto l'occasione per riaffermare la straordinaria intuizione che fu alla base del progetto originario: quello della creazione di una comunità sovranazionale peculiare e senza eguali che, nel tempo, ha saputo andare ben oltre gli iniziali obiettivi di pace e stabilità tra Stati membri, dando vita ad un vero e proprio percorso di integrazione tra politiche". Così il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin. "Ma la festa di oggi - prosegue - è anche un momento di riflessione che impone a tutti di continuare a interrogarsi su come rinnovare e attualizzare il progetto europeo, nell'ottica della solidarietà, dell'inclusione e della sussidiarietà".

"In questo senso, un ruolo centrale spetta non solo alle istituzioni europee e agli Stati membri, ma anche alle autonomie territoriali - enti locali e Regioni - che rappresentano un tassello fondamentale nel mosaico europeo di popoli e territori, con le proprie caratteristiche, le proprie esigenze, le proprie peculiarità. Ad essi - conclude Bertin - spetta la responsabilità di farsi primi interpreti delle aspettative e delle speranze degli 'europei' di tutta l'Unione, nonché veicolo concreto delle istanze dell'Europa di domani".

Questa sera, in occasione della Festa dell'Europa, l'espressione di Emile Chanoux 'Voir clair, vouloir vivre', incisa sulla facciata sud di Palazzo regionale, sarà simbolicamente illuminata di blu.