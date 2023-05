Altri sei punti per l'Assemblea del 10 e 11 maggio

E' stato integrato da sei ulteriori oggetti l'ordine del giorno del Consiglio regionale, convocato mercoledì 10 e giovedì 11 maggio 2023.

L'Assemblea sarà chiamata ad approvare il disegno di legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per il 2023 e ulteriori disposizioni, di cui è relatore, in quanto capofila, il presidente della prima Commissione, Erik Lavevaz, e sul quale le cinque commissioni consiliari hanno espresso parere favorevole a maggioranza.

Sarà inoltre esaminato l'atto di ampliamento dei confini territoriali del Parco naturale Mont Avic nel comune di Fénis, sul quale la terza Commissione 'Assetto del territorio' ha espresso parere favorevole all'unanimità nella riunione del 2 maggio.

In Aula saranno illustrate anche quattro interrogazioni a risposta immediata. Due di queste, presentate rispettivamente dai gruppi Misto e Lega Vallée d'Aoste, riguardano la restituzione alla comunità degli utili generati da Cva Spa e la possibilità di promuovere politiche di scontistica. Il gruppo Forza Italia interroga il governo sulla predisposizione del Defr con spirito innovativo al fine di allineare il Pil della regione con quelle delle altre aree territoriali del Nord, mentre il gruppo Progetto civico progressista chiede notizie in merito alle interlocuzioni con il Ministero del turismo riguardo alla campagna di promozione turistica 'Italia: open to meraviglia'.

Con questa integrazione, all'ordine del giorno della prossima riunione consiliare, figurano quindi 81 oggetti.