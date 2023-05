Prima commissione, ok al disegno di legge 'omnibus'

La prima Commissione 'Istituzioni e autonomia' ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Lega Vda, Fi, Pcp, misto, sul disegno di legge di manutenzione regionale per il 2023 e ulteriori disposizioni, nominando il suo presidente Erik Lavevaz (Uv) quale relatore.

Il provvedimento, depositato dalla giunta il 4 aprile e composto di 23 articoli, contiene modificazioni, integrazioni o abrogazioni puntuali della legislazione regionale vigente, con l'obiettivo di rispondere a esigenze di manutenzione normativa.

L'atto è stato assegnato alle cinque commissioni che hanno analizzato gli articoli di loro competenza, mentre la prima Commissione ha fatto da capofila e il presidente Lavevaz relazionerà in Consiglio anche a nome degli altri relatori.

"Con il parere espresso oggi - dice Lavevaz - si conclude l'iter nelle commissioni: l'atto sarà probabilmente portato all'attenzione dell'aula nella prossima adunanza già convocata per il 10 e 11 maggio".

Il 27 aprile scorso, complici due assenze tra le fila della maggioranza, la consigliera regionale Erika Guichardaz (Pcp) era stata nominata relatrice, per poi annunciare che non avrebbe dato la propria disponibilità a relazionare su un disegno di legge della maggioranza e spiegando che il gesto voleva essere "un segnale per chiedere il rispetto nei confronti dei lavori della Commissione".