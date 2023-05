Legge Omnibus, parere favorevole da quinta Commissione

La quinta Commissione "Servizi sociali" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole a maggioranza (astensione dei gruppi Lega VdA e Forza Italia) sul disegno di legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per il 2023 e ulteriori disposizioni (legge Omnibus).

Sono cinque gli articoli del provvedimento - si legge in una nota - che riguardano la quinta Commissione (l'atto è stato assegnato alle cinque Commissioni consiliari in quanto interviene su tutte le materie di competenza regionale) e che modificano la normativa regionale in materia di: servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa; sport; interventi e servizi a favore delle persone con disabilità; Comitato per la promozione di iniziative per la memoria; semplificazioni di certificazioni sanitarie per il rientro a scuola.

"La Commissione - riferisce il Presidente Andrea Padovani (Fp-Pd), relatore del disegno di legge - ha sentito i referenti del Codivda, di Tutti uniti per Ylenia e della Casa di sabbia in merito all'articolo 11 (servizi a favore delle persone con disabilità) che allinea il quadro normativo regionale alle disposizioni nazionali conosciute come "Dopo di noi" per consentire alle persone con disabilità grave di continuare a risiedere nella stessa struttura residenziale dopo i 65 anni di età".