Arriva in aula la legge sulle strutture turistico-ricettive

Arriva in aula il disegno di legge che contiene disposizioni in materia di strutture turistico-ricettive. Il Consiglio regionale lo esaminerà nella prossima riunione in programma il 10 e 11 maggio, convocata prima in sessione ordinaria (con un ordine del giorno di 74 oggetti) e poi in sessione europea e internazionale.

L'Assemblea dovrà anche eleggere tre consigliere regionali e dieci componenti della Consulta regionale per la pari opportunità. Inoltre saranno trattati il rendiconto della gestione 2022 e l'assestamento di bilancio 2023 del Consiglio.

In merito all'attività ispettiva, sono state presentate 15 interrogazioni, 27 interpellanze, 17 mozioni e sei risoluzioni.