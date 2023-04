Osservatorio antimafia, avviato monitoraggio sul fenomeno in Vda

(ANSA) - AOSTA, 28 APR - L'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso ha approvato alcune iniziative per i prossimi mesi, tra cui un progetto di divulgazione destinato ai ragazzi, attraverso la formazione di "giovani ambasciatori della legalità". Saranno poi realizzati alcuni incontri pubblici sul tema della criminalità organizzata. Inoltre l'Osservatorio ha deciso di avviare un monitoraggio sul fenomeno mafioso in Valle d'Aosta, con il supporto del Comitato tecnico (come previsto dall'articolo 5 della legge regionale numero 1/2022).

Durante la riunione che si è svolta nel pomeriggio sono anche state presentate le linee prioritarie delle politiche regionali in materia di legalità e di sicurezza per l'anno 2023 che saranno approvate in una riunione successiva, come anche la Relazione annuale sulle attività svolte dall'Osservatorio nel 2022.

"Prosegue - ha dichiarato il presidente del Consiglio, Alberto Bertin - la nostra attività di prevenzione antimafia attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione e analisi dei fenomeni criminali. Sulla base delle proposte emerse dal confronto di oggi, l'Osservatorio ha definito un calendario di massima sulle prime attività da realizzare nel corso del 2023, funzionali ad accrescere la conoscenza e a far maturare la coscienza sul fenomeno mafioso e le sue declinazioni attuali".

