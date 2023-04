Maggioranza va sotto in commissione, opposizione all'attacco

(ANSA) - AOSTA, 28 APR - "I consiglieri di maggioranza disertano i lavori di commissione: è questo il rispetto che hanno per il Consiglio e i suoi organismi?". Così in una nota i consiglieri dei gruppi Misto, Lega Vallée d'Aoste, Progetto civico progressista e Forza Italia dopo la riunione della prima commissione 'Istituzioni e autonomia' del pomeriggio di giovedì 27 aprile.

"La commissione - scrivono i consiglieri di minoranza - era chiamata a nominare il relatore del disegno di legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per il 2023, un provvedimento presentato dalla giunta regionale, che tocca tutti i settori della realtà valdostana e di cui la prima commissione è capofila. Ma, oggi, due consiglieri di maggioranza non erano presenti al momento della votazione e la maggioranza non ha avuto i numeri per nominare il relatore. Questo succede quando si disertano i lavori degli organi consiliari, mancando di rispetto per i colleghi, per le istituzioni e, vista l'importanza dei temi trattati, per tutta la comunità valdostana".

Con sei voti della minoranza, contro i cinque della maggioranza (a causa delle due assenze), è stata nominata relatrice la consigliera Erika Guichardaz (Pcp), che ha già annunciato: "Nella prossima riunione non darò la mia disponibilità a fare la relatrice di un disegno di legge della maggioranza. Questo voleva essere un segnale per chiedere il rispetto nei confronti dei lavori della commissione". (ANSA).