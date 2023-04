Legge elettorale, Pd "premio a 24 e obbligo donne in giunta"

(ANSA) - AOSTA, 28 APR - Il gruppo consiliare Federalisti progressisti - Partito democratico ha depositato una proposta di legge in materia elettorale.

L'iniziativa legislativa prevede una serie di novità rispetto all'attuale normativa: attribuzione di un premio di maggioranza, pari a 24 seggi, alla lista o alla coalizione di liste che ottiene più del 50% dei suffragi; turno di ballottaggio, nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste ottenga il 50%, tra le due prime liste o coalizioni e attribuzione anche in questo caso di 24 seggi, alla lista o coalizione di liste che ottiene il maggior numero di voti; introduzione della doppia preferenza di genere, della presenza di entrambi i generi in lista per una misura pari al 50% della composizione della lista e presenza obbligatoria di entrambi i generi in giunta; estensione dell'elettorato passivo a 18 anni; riduzione del numero di firme a sostegno della presentazione di una lista che deve essere di non meno di cinquecento e non più di mille elettori.

"La notevole instabilità politica degli ultimi anni - sottolineano i consiglieri di Fp-Pd - ha determinato serie ricadute anche sull'attività amministrativa. Abbiamo quindi lavorato per una proposta che si ponesse l'obiettivo di conseguire maggiore stabilità, senza adottare il modello di elezione diretta del presidente della Regione che, congiuntamente ad una maggioranza collegata, riteniamo possa rappresentare un'eccessiva concentrazione di potere in capo ad un'unica persona, a maggior ragione in una regione dalle dimensioni ridotte come la nostra. La nostra iniziativa intende anche affrontare la questione della rappresentanza delle donne in seno al Consiglio e alla Giunta. Pensiamo, infatti, che lo squilibrio verificatosi fino a oggi vada assolutamente cancellato".

"In prima commissione - concludono - è già iniziato il confronto sulla riforma dell'attuale sistema di elezione del Consiglio Valle e della forma di governo: questo è il nostro contributo ad una riforma che riteniamo necessaria e urgente per dare finalmente una legge elettorale funzionale alla nostra regione". (ANSA).