Torna T-Danse ad Aosta, per coniugare danza e tecnologia

(ANSA) - AOSTA, 27 APR - Dopo la consueta anteprima, dal 3 al 7 maggio torna T-Danse, il festival internazionale della Nuova danza di Aosta che coniuga la danza, tecnologia e spazio urbano.

Il festival è arrivato alla sua settima edizione: "Il 2023 è l'anno della vera rinascita, il festival è materia viva che si cala in un tempo, dentro uno spazio preciso, in un tessuto sociale. Dopo un tempo di risacca per un mondo fermo in fase pandemica e post pandemica, il 2023 è dunque l'anno della reale rinascita e T-Danse torna a vivere con un programma particolarmente articolato e di grandissimo respiro internazionale", dice Marco Chenevier, direttore artistico dell'evento.

Il festival si compone di laboratori, performance e conferenze. Durante la prima serata, alle 21 andrà in scena lo spettacolo "Uovo", di Gabriella Maiorino. "E' una prima assoluta e mette in discussione l'autocensura sul corpo delle donne", dice Chenevier. Il cuore del festival sarà nella Cittadella dei Giovani di viale Garibaldi, le conferenza si terranno in biblioteca. Il programma completo è consultabile sul sito dell'evento.

"Questo festival risponde alla vocazione della città come luogo di incontro, coinvolgendo persone in un settore certo di nicchia ma che ha una grande capacità di coinvolgimento", commenta il presidente del Consiglio regionale, Alberto Bertin.

Quest'anno l'evento è finanziato anche dal Comune di Aosta: "Il festival riprende quel carattere di grande respiro internazionale tanto nelle attività quanto nelle tematiche, senza paura di affrontare la discriminazione o il dolore", commenta l'assessore comunale Samuele Tedesco. Il festival "è attento al contemporaneo e usa un linguaggio tecnologico come chiave d'accesso privilegiata ai giovani, nostri principali interlocutori", conclude il direttore della Cittadella, Jean Frassy. (ANSA).