Maggioranza va sotto, Erika Guichardaz relatrice legge omnibus

(ANSA) - AOSTA, 27 APR - Complici due assenze tra le fila della maggioranza, la consigliera regionale Erika Guichardaz (Pcp) è stata nominata relatrice del disegno di legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per il 2023 (legge 'omnibus') nella prima Commissione 'Istituzioni e autonomia', presieduta da Erik Lavevaz. Guichardaz ha infatti ottenuto sei voti, tutti quelli della minoranza, contro i cinque della maggioranza che, se non ci fossero state le due assenze, avrebbe potuto eleggere un proprio candidato, potendo contare su un totale sette commissari.

"Già nella prossima riunione - commenta Erika Guichardaz - non darò la mia disponibilità a fare la relatrice di un disegno di legge della maggioranza. Questo voleva essere un segnale per chiedere il rispetto nei confronti dei lavori della commissione". (ANSA).