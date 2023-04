Bertin, Cassazione ha certificato esistenza 'ndrangheta in Vda

(ANSA) - AOSTA, 27 APR - "Le sentenze, come l'ultima della Cassazione, e le attività investigative certificano ora anche l'esistenza di una locale di 'ndrangheta in Valle. Ma la presenza della 'ndrangheta, per chi ha voluto vederla, è un fatto conosciuto da tempo". Così, in un tweet, il presidente del Consiglio regionale, Alberto Bertin, alla vigilia della riunione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e criminalità organizzata di tipo mafioso, a cui è annunciata anche la partecipazione del presidente della Regione, Renzo Testolin.

Il riferimento di Bertin è alla sentenza del processo Geenna con cui la Suprema corte, il 20 aprile scorso, ha sancito l'esistenza di una locale di 'ndrangheta ad Aosta, condannando, in particolare, quattro persone per associazione mafiosa.

(ANSA).