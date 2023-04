Lega, i consiglieri regionali incontrano i cittadini

(ANSA) - AOSTA, 26 APR - I consiglieri regionali del gruppo Lega Vallée d'Aoste inaugurano, il prossimo venerdì 5 maggio, un ciclo di incontri con i cittadini per raccogliere segnalazioni e suggerimenti.

"Il lavoro di raccolta di idee - commenta il capogruppo in Consiglio regionale. Andrea Manfrin -, proposte e segnalazioni da portare all'attenzione della massima assise regionale per migliorare la nostra comunità non si è mai interrotto. Oggi questo lavoro riceve nuovo impulso grazie alla campagna di ascolto che il gruppo Lega ha organizzato".

Gli incontri - si legge in una nota - avranno luogo nella sede della Lega Vallée d'Aoste in via de Tillier 14 ad Aosta.

Per prenotare un appuntamento con i Consiglieri sarà sufficiente telefonare al 3401189812 o scrivere una mail all'indirizzo gruppolegavda@gmail.com. (ANSA).