Ampliamento del Parco Mont Avic, iniziato l'esame dell'atto

(ANSA) - AOSTA, 26 APR - L'atto di ampliamento dei confini del Parco naturale Mont Avic all'area della val Clavalité, nel comune di Fénis, è stato portato all'attenzione della terza Commissione 'Assetto del territorio', riunita nel pomeriggio.

Il provvedimento, presentato dalla giunta regionale il 12 aprile scorso, prevede una zona di ampliamento di 1.549 ettari, di cui 1.458 di proprietà privata e 91 ettari del Comune di Fénis.

L'estensione complessiva del Parco si eleverà quindi a 7.293 ettari. "Oggi - precisa il presidente della Commissione, Albert Chatrian (AV-Vda Unie) - abbiamo iniziato l'iter di esame di questa proposta che nasce nel 2018 a seguito di una richiesta di cittadini proprietari di terreni nel vallone di Clavalité. In Commissione abbiamo audito l'assessore al territorio e ambiente, Davide Sapinet, e il presidente del Parco, Davide Bolognini. La settimana prossima, prima di esprimere parere, sentiremo l'amministrazione comunale di Fénis e una delegazione del Comitato promotore. Questo atto amministrativo rappresenta un'azione concreta dell'attenzione per il nostro bene principale, il territorio valdostano, in un'ottica non solo di tutela ma anche di valorizzazione della sua ricchezza.

L'ampliamento di circa il 30% della superficie del Parco consentirà, infatti, di essere volano per l'economia locale, coniugando due obiettivi strategici: la conservazione dell'ambiente e lo sviluppo economico".

La terza Commissione, congiuntamente alla quarta "Sviluppo economico", ha anche espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione del gruppo Pcp, sul disegno di legge che contiene disposizioni in materia di strutture turistico-ricettive. Il provvedimento, depositato dalla giunta il 13 dicembre 2022, si compone di cinque articoli volti a modificare la legge regionale numero 11/1998 nella parte che disciplina alcune fattispecie di interventi di ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e determinate tipologie di strutture turistico-ricettive. (ANSA).