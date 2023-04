25 aprile: Bertin, giorno di memoria e coraggio per il futuro

(ANSA) - AOSTA, 24 APR - "Il 25 aprile si festeggia la libertà. Che questo giorno di liberazione da un regime di oppressione sia per tutti noi memoria di ciò che è stato. E di coraggio per affrontare il futuro". Così il presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Alberto Bertin, in vista della Festa della Liberazione, istituita nel 1946 e poi fissata in modo definitivo, come ricorrenza festiva, con la legge 260 del maggio 1949.

"Ma la liberazione di Aosta dal nazifascismo avvenne solo tre giorni dopo, il 28 aprile 1945 - prosegue Bertin - quando i partigiani entrarono in città, al termine di quasi due anni di occupazione tedesca e fascista della Valle d'Aosta. Sono stati anni di sofferenza, di sacrificio, di lotta armata, di guerriglia in montagna, di resistenza civile. Oggi, non possiamo che guardare con gratitudine a chi lottò per la nostra liberazione, senza dimenticare che in Valle d'Aosta la Resistenza, intimamente legata all'ideale autonomistico, segnò una tappa fondamentale del nostro percorso di autonomia".

