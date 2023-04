Trasporto pubblico, Svap ha soppresso l'11% delle corse

L'azienda di trasporti Svap ha soppresso fra il 2022 e il 2023 l'11% di corse in una settimana standard. Il dato è stato fornito dall'assessore ai Trasporti Luigi Bertschy, in risposta a un'interpellanza del gruppo Lega Vda. Nel dettaglio, su 3.300 corse di trasporto pubblico ne sono state tagliate 372.

La percentuale delle corse soppresse dall'azienda Arriva è del 2,95%: su 2.408 ne sono state tagliate 71. L'azienda Vita "rende invece in maniera integrale il servizio assegnato", ha detto Bertschy.

"Le aziende si sono assunte degli impegni - ha chiarito l'assessore - e non è semplicemente dando la giustificazione che mancano autisti che si può andare avanti. Chiederò loro come hanno intenzione di impegnarsi per trovare soluzioni: come in tanti lavori si soffre la mancanza di personale e ognuno nei vari settori si sta ingegnando, la stessa cosa deve valere per il trasporto pubblico".

Il consigliere Andrea Manfrin ha sottolineato "che non sono state applicate penali per mancato servizio ma che se manca l'11% delle corse settimanali avrebbero dovuto esserci: non posso essere pagato se non fornisco il servizio".