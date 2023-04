Informatica per spiegare a tutti il nuovo ospedale Parini

"Entro la primavera saranno rese disponibili alla popolazione informazioni e immagini relative alle attività di cantiere in corso, anche mediante l'utilizzo di apparecchiature informatiche". A dirlo è l'assessore alla Sanità Carlo Marzi, in relazione all'ampliamento a Est dell'ospedale di Umberto Parini di Aosta.

"Nell'area di ampliamento ospedaliero, indicativamente nell'angolo tra le vie Guedoz e Ginevra, sarà installato uno spazio divulgativo, coperto e climatizzato" che sarà "aperto al pubblico in orario diurno e dove saranno fornite informazioni e immagini relative alle attività di cantiere in corso", ha proseguito.

In relazione al programma della progettazione è al momento in fase di "redazione la variante alla progettazione definitiva per la realizzazione della nuova struttura e Est di viale Ginevra", così come quella del "progetto definitivo degli scavi archeologici anticipati propedeutici e inerenti le strutture di fondazione del corpo di ampliamento", ha aggiunto Marzi.

Rispetto ai lavori è in corso un'indagine archeologia a Sud-Ovest dell'area di ampliamento, che riguarda reperti medievali.

I costi relativi ai servizi ammontano a 7,5 milioni di euro: fra questi ci sono 3.814.989 per le progettazioni definitive ed esecutive di ampliamento a Est, 1.277.261 per somme a disposizione per i servizi e 657.945 per l'anticipazione contrattuale della variante definitiva dell'ampliamento, a seguito del rinvenimento e conservazione dei reperti archeologici dell'Età del Ferro.

Il costo dei lavori ammonta a 6,1 milioni di euro: 1.989.654 per i lavori di scavo archeologicamente assistito dell'intera area, 1.305.322 per la realizzazione del cunicolo di via Roma, 1.219.678 per i lavori di collegamento sanitario interrato di viale Ginevra e scavi archeologici, 792.605 per i lavori di sostegno di via Roma e scavi archeologici, 689.270 per somme a disposizione in lavori e forniture, 88.448 per le indagini archeologiche sul confine Sud-Est dell'area di ampliamento e 14.736 per i saggi archeologici nella zone delle centrali dell'ospedale.