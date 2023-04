Disagio abitativo, un rapporto per approfondire tema

Con 22 voti a favore e 12 astensioni il Consiglio Valle ha approvato una mozione sul disagio abitativo. Il testo, depositato dal gruppo Forza Italia ed emendato in accordo con i Capigruppo di maggioranza, impegna il Governo regionale "a mettere a disposizione un rapporto tecnico di un soggetto terzo che rappresenti qualitativamente e quantitativamente il tema del disagio abitativo secondo gli indicatori utilizzati in genere, in modo tale da offrire la necessaria informazione e consapevolezza ai Consiglieri nell'affrontare l'aggiornamento della legge stessa". Inoltre, "sollecita a definire adeguate politiche per contenere e fronteggiare il disagio abitativo nel rispetto del principio di pari dignità sociale per tutti i nuclei familiari che versano nella medesima condizione Isee".

"La politica del Governo regionale su questo punto - ha dichiarato Pierluigi Marquis (Forza Italia) - presenta una carenza di visione complessiva. Bisogna affrontare il problema nelle sue dimensioni multidisciplinari e, per questo, è necessario rivedere e aggiornare la legge regionale del 2013 anche alla luce del fatto che il disagio abitativo è profondamente mutato in questi ultimi anni".

Per l'Assessore alle politiche sociali, Carlo Marzi, "il disagio abitativo è un fenomeno complesso che necessita di approfondimenti sui quali si sta lavorando. Abbiamo la necessità di affrontare la tematica con approcci diversi, avendo dati e conoscenze a 360 gradi: il mondo del disagio abitativo si è ampliato rispetto al passato, il tema della povertà e della non autosufficienza la fanno da protagonisti".