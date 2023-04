Sociale: Marzi, quasi pronta la bozza del Piano povertà

"Entro la primavera consegneremo alla Commissione competente la bozza del Piano povertà. Le politiche sociali sono uno dei settori più colpiti dagli effetti del post pandemia ed è necessario un diverso approccio alla soluzione dei problemi anche alla luce dell'individuazione dei Leps, i livelli essenziali per le politiche sociali, che dovevano essere definiti da molti anni ma che hanno visto il loro concretizzarsi solo dopo il periodo pandemico". Lo ha detto l'assessore regionale alle politiche sociali, Carlo Marzi, rispondendo in aula ad un'interrogazione di Forza Italia.

"È vitale programmare gli interventi - ha aggiunto - dal punto di vista amministrativo e finanziario, ancor più a fronte di fonti di finanziamento diversificate tra Regione, Stato e Pnnr/Europa e partecipare ai tavoli di lavoro interregionali e nazionali". "Già a settembre 2022 - la replica di Mauro Baccega (Forza Italia) - avevamo sottolineato l'esigenza di affrettare il Piano per valutare il percorso programmatorio, necessario a risposte in tempi ragionevoli. Si tratta di un documento essenziale per costruire il futuro di questa regione. Abbiamo più volte evidenziato che siamo vicini a un vero e proprio scempio sociale con anziani con figli disabili e mamme con minori a carico che necessitano di sostegno, pensionati che non riescono a pagare l'affitto, persone che dormono in auto, nelle sale d'aspetto della stazione, negli androni dei condomini. I dati del Banco alimentare nei suoi 18 anni di attività segnalano una crescita del disagio del 20% con 3.200 persone assistite e 135 tonnellate di cibo distribuite. Questo non si era mai visto in Valle d'Aosta. Bisogna intervenire con urgenza".