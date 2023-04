Scuola: Pcp, necessaria stabilità per operatori di sostegno

(ANSA) - AOSTA, 20 APR - "I bambini e ragazzi in difficoltà hanno bisogno di figure con competenze specifiche che rimangano stabili durante l'anno scolastico e anche durante il periodo estivo. Questa è un'esigenza forte, sentita dalle scuole e dalle famiglie valdostane. La stabilizzazione è uno dei punti centrali su cui insistere perché ci sono operatori di sostegno che, vista la precarietà del loro lavoro, si stanno orientando verso altre occupazioni". Lo ha detto Erika Guichardaz (Progetto civico progressista) presentando in aula un'interpellanza sul reclutamento di docenti ed educatori di sostegno.

"Per quanto riguarda la Società di Servizi - ha aggiunto - rileviamo con disappunto che ha realizzato un bando di gara esterno proprio per l'appalto del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato degli operatori di sostegno e delle altre figure. Troviamo grave che questo ente, che dovrebbe occuparsi in prima persona della gestione del personale di sostegno, decida invece di esternalizzarla. Sulle esigenze dell'Università della Valle d'Aosta, credo che almeno per il prossimo anno ci si debba impegnare da subito per attivare nuovamente il percorso di abilitazione dei docenti di sostegno vista l'importante esigenza di avere personale qualificato.

Rispetto agli operatori, inoltre, non basta prolungare il contratto dal primo settembre al 30 giugno, ma bisogna rivedere anche i loro contratti: la scuola è organizzata a 27 ore e questo implica una serie di disagi agli operatori che hanno il contratto di 36 ore e devono sbalzare da una scuola all'altra senza che venga riconosciuto loro il tempo della trasferta".

(ANSA).