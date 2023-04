Dehors nei locali pubblici, approvata proroga a fine 2023

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità il disegno di legge che detta disposizioni in materia di termini per la rimozione di strutture amovibili funzionali all'attività di strutture ricettivo-turistiche e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Il testo si compone di tre articoli.

"Questo provvedimento - ha spiegato Paolo Cretier (Fp-Pd) - reca disposizioni consequenziali a varie proroghe in un arco temporale che in tre anni ha dovuto per necessità posticipare la rimozione delle sole strutture amovibili (dehors, arredi, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) funzionali all'attività di strutture turistico-ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio regionale.

Interveniamo per prorogare fino al 31 dicembre 2023 i termini, ma si introduce anche il meccanismo di recepimento automatico delle eventuali successive norme statali in materia, semplificando l'intervento legislativo regionale su materie definite in cui si aggiornano solo le date e non la tipologia e le variabili applicative sulla disciplina. Una semplificazione importante, una presa d'atto, necessaria e utile e da applicare in futuro".

Luca Distort (Lega Vda) ha dichiarato: "La nostra connaturale vicinanza politica alle categorie imprenditoriali locali ci porta in linea con i contenuti del disegno di legge. Il problema, però, si pone sui modi attuativi di questa norma che utilizza semplicemente l'istituto della proroga: si dispone un'estensione temporale della legittimità di mantenimento delle strutture amovibili ma questo non dà strumenti legislativi agli imprenditori per programmare un'attività per gli anni a venire.

La realizzazione di queste strutture implica un investimento su cui influiscono in maniera rilevante le valutazioni sulla possibilità di uso negli anni successivi". Per Mauro Baccega (Forza Italia) "è giusto che questa proroga possa essere adottata, anche se non dà una sufficiente risposta alla vocazione turistica della nostra regione: dobbiamo andare nella direzione di liberalizzare il più possibile la disciplina dei dehors, sburocratizzando i percorsi autorizzativi al fine di venire incontro alle esigenze degli operatori turistici e commerciali che investono per sviluppare il nostro territorio e per garantire loro un'adeguata programmazione". Claudio Restano (Misto) ha osservato: "Uno dei pochi aspetti positivi portati dalla pandemia è stata la possibilità per gli imprenditori di installare dei dehors che hanno dato un colpo d'occhio diverso sulla città di Aosta e sui vari comuni del territorio, cambiandone notevolmente l'aspetto alla pari di località turistiche di altre regioni".

"Si tratta di un mero disegno di proroga delle norme già contenute nella legge regionale del 2020, - ha precisato l'Assessore al turismo e commercio, Giulio Grosjacques - così come richiesto esplicitamente dalle associazioni di categoria che hanno sollecitato l'adeguamento della nostra norma a quella nazionale. Siamo sufficientemente tranquilli nel pensare che non ci siano stati smantellamenti di dehors nelle more dell'approvazione di questa legge visto che il termine autorizzativo contenuto nella norma precedente scadeva questo mese". Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, ha aggiunto: "Nell'ottica dei confronti già avviati con gli enti locali, le considerazioni emerse nella discussione di oggi sono condivisibili e faranno parte di quel colloquio pro-attivo che potrà instaurarsi con gli enti locali per agevolare delle iniziative che possono essere a beneficio del nostro territorio e degli operatori economici".