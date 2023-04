Turismo, 7,2 milioni per lavori nella stazione sci di Champorcher

Ammontano a 7,2 milioni di euro gli investimenti previsti per lavori nella stazione sciistica di Champorcher: 5,4 milioni per l'impianto di innevamento e 1,8 milioni per lo spostamento dell'impianto di arroccamento. Lo ha detto l'assessore regionale Luigi Bertschy rispondendo ad un'interrogazione di Claudio restano (Misto). "Altre importanti risorse - ha aggiunto - sono già state messe a disposizione e impegnate per dare corso alla revisione generale della telecabina e dello ski-lift della Magdeleine. L'auspicio è che questi progetti possano, dopo un giusto confronto, unire la comunità, rilanciare il comprensorio e rivitalizzare l'economia di Champorcher e di tutta la vallata".

"Concordiamo con l'Assessore - ha replicato Restano - sulla necessità di pensare in prospettiva, ma bisogna chiarirsi su ciò che è strategico: il piano della Monterosa, realizzato prima della legge 15/2022, tiene conto di questi indirizzi? Oppure persegue unicamente gli interessi della Monterosa? E ancora: per definire gli obiettivi, sono stati interpellati i commercianti, i ristoratori, gli albergatori e gli altri portatori di interesse? Mi risulta che un incontro sia stato organizzato in maniera frettolosa. Il bacino per l'accumulo di acqua che si vuole realizzare ha una capienza sufficiente? Sono tanti gli interrogativi che necessitano di una risposta e di un approfondimento".