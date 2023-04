Stop propaganda a scuola, Lega contro Piano violenza di genere

Il Piano triennale degli interventi contro la violenza di genere per il periodo 2022/2024 "presenta diverse lacune e contiene degli interventi che non prevengono la violenza verso le donne, ma mirano ad introdurre educazione sessuale e confusione sul genere fin dalla scuola dell'infanzia". Lo sostiene il gruppo Lega Vda che ha depositato una serie di emendamenti al testo.

"La Lega, che a livello nazionale ha sostenuto senza se e senza ma le battaglie contro la violenza di genere, dalla creazione del 'Codice rosso' al sostegno alle vittime di violenza, pur condividendo una parte della programmazione prevista dal Piano - si legge in una nota - non può in alcun modo condividere che sotto il vessillo della prevenzione si nasconda la propaganda politica all'interno delle scuole. Gli emendamenti mirano quindi ad escludere dalla scuola la propaganda politica, non solo tutelando i bambini dall'indottrinamento, ma anche le famiglie e gli insegnanti che non si riconoscono in teorie che negano la realtà e la biologia".